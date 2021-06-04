У мандариновій мінісукні: Катерина Бужинська похизувалася відвертим декольте та стрункими ногами

Співачка поповнила свій гардероб яскравою обновкою.

Катерина Бужинська продемонструвала шанувальникам в Instagram новий яскравий аутфіт. Артистка поповнила гардероб ефектною мінісукнею мандаринового кольору від бренду Elina Kim, прикрашену торочкою з камінням.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Вбрання має відверте декольте, яке чудово підкреслило сексуальний бюст зірки. У цій сукні Бужинська також похизувалася стрункими ногами.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Образ співачка доповнила красивою зачіскою з локонами, макіяжем з акцентом на очах та довгими сережками.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

"Ще у давній Греції та Єгипті цілителі використовували трав’яні відвари та настоянки на спеціальному помаранчевому камінні для підняття тонусу та позбавлення від апатії. Якщо говорити про психологічні особливості, то можна з впевненістю говорити, що люди, які надають перевагу помаранчевому кольору відрізняються добротою та позитивним поглядом на життя.

Помаранчевий – колір теплоти, блаженства. Він завжди тішить око і сприяє гарному настрою. Практично завжди має позитивний вплив, тому що показує радісні сторони життя. У психотерапії помаранчевий зміцнює волю, підтримує сексуальність, активізує роботу залоз внутрішньої секреції. Психічний вплив помаранчевого кольору одностайно характеризується як збудливе, тепле й радісне. Недаремно він вважається одним із кращих кольорів психотерапії. Якщо ви сумуєте – додайте помаранчевого кольору у ваше життя та радість повернеться", - написала Катерина під світлинами.

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