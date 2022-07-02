У мандариновій мінісукні з вирізами на плечах: Сіара в ефектному луку сходила на вечірку

У мандариновій мінісукні з вирізами на плечах: Сіара в ефектному луку сходила на вечірку

Компанію артистці склав її чоловік.

Сіара днями відвідала літню вечірку The Serpentine Gallery у Лондоні, куди вона прийшла разом із чоловіком Расселом Вілсоном.

Для такої події артистка обрала ефектний аутфіт. Вона підкреслила фігуру обтислою мінісукнею мандаринового кольору. Вбрання мало вирізи на плечах. Під ним був відстуній бюстгальтер.

Сіара і Рассел Вілсон / Фото: Getty Images

Сукню Сіара доповнила білими босоніжками на високих золотистих шпильках. Волоси вона розпустила, зробила ніжний макіяж. Вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки прикрасила діамантовими каблучками.

Сіара / Фото: Getty Images

Рассел був одягнений у бежево-коричневий костюм, білу футболку і білі кеди. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Сіара любить відверті образи. На щорічній церемонії нагородження NFL Honors у YouTube Theater в Інглвуді, Каліфорнія, вона постала у сукні від Roberto Cavalli із весняно-літньої колекції 2022 року.

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