У мандариновій сорочці і стильній спідниці-шортах: Катя Осадча у яскравому луці прогулялася пляжем в ОАЕ

Ведуча "Світського життя" перебуває у відрядженні в Абу-Дабі.
Катя Осадча днями поїхала у відрядження до Арабських Еміратів. Там вона взяла інтерв'ю у зірок для нового випуску "Світського життя". Катя спілкувалася із солісткою гурту The Hardkiss Юлією Саніною, Славою Камінською та Ксенією Мішиною, які там зараз відпочивають.
У перерві між інтерв'ю Осадча мала змогу трішки відпочити та насолодитися теплом. В Instagram вона виклала яскраві світлини, на яких зазнімкована на пляжі.
Одягнена телезірка була у білу майку, сорочку мандаринового кольору, яку вона зав'язала на талії, та білу спідницю-шорти із помаранчевим принтом.
Свій лук вона доповнила білою безкозиркою-папайкою.
Катя гралася з хвилями і мала задоволений вигляд та чудову фізичну форму після третіх пологів (вона народила три місяці тому).
"Будь чому, що не сподобалось, треба давати другий шанс. Рік тому ми відпочивали в Еміратах і це були перші канікули з яких я поверталась з радістю. Напевно, я більше і не повернулась би в ОАЕ відпочивати, якщо б не відрядження. І ось ми в Абу-Дабі, де неймовірного кольору тепле море, красивий пляж, гостинний готель і нема будівництв. Ми працювали, але я кинула монетку, щоб повернутися зі своєю чоловічою бандою", - написала ведуча.
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