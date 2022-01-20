У мандариновій сукні і екошубі: учасниця "Холостяка-10" похизувалася стильним луком

У мандариновій сукні і екошубі: учасниця "Холостяка-10" похизувалася стильним луком

Аліна Ляшук чудово поєднала у своєму аутфіті яскраву сукню, шубу зі штучного хутра і аксесуари.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – продемонструвала підписникам в Instagram свій новий стильний образ.

На відео дівчина постала у трикотажній сукні з горловиною мандаринового кольору, зверху якої одягла білу волохату екошубу.

Лук Аліна доповнила мандариновою сумочкою на золотому ланцюжку, оздобленою штучним хутром, яка мала гармонійний вигляд із вбранням.

На дівчині також було чорне шкіряне взуття на високій платформі, сірі колготи та сонцезахисні окуляри.

"Обирайте думки, як одяг в шафі. Це складно але дієво", - підписала відео Ляшук.

Раніше Аліна знялася у стильній фотосесії у кроптопі з пікантним вирізом і штанях-палаццо з високою талією та вирізами на стегнах.

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