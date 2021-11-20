У мандариновій сукні-жакеті та велосипедках: Настя Каменських похизувалася сексуальним бюстом

У мандариновій сукні-жакеті та велосипедках: Настя Каменських похизувалася сексуальним бюстом

NK має чудове відчуття стилю. І новий її образ цьому підтвердження.

Настя Каменських продемонструвала в Instagram яскравий образ, у якому вона з'явилася в одному телешоу. Артистка була одягнена в ефектну сукню-жакет мандаринового кольору зі шнурівкою та дуже привабливим сексуальним декольте.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Верх Настя поєднала з чорними велосипедками та чорними босоніжками на шпильках.

Аутфіт зірка доповнила чорною перукою каре, макіяжем із помаранчевими тінями, чокером та ланцюжком на шиї, а також металевими золотистими каблучками. Вона мала прекрасний вигляд.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Каменських любить приміряти стильні луки та демонструвати їх своїм фоловерам у соцмережі.

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