У мандариновому корсеті та латексних лосинах: "Холостячка" Злата Огнєвіч зухвало позувала навпочіпки

Останнім часом артистка часто тішить фоловерів цікавими фотосетами.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч не припиняє тішити шанувальників новими фотосетами.
Цього разу співачка показала знімки авторства Марії Малкіної, на яких вона постала у зухвалому луку.
На Златі були мандариновий корсет, латексні лосини та чорні ботильйони на підборах.
Образ Огнєвіч доповнила укладанням з мокрим ефектом, макіяжем із цікавими чорними стрілками на повіках, а також розкішним намистом із камінням на шиї.
Співачка зухвало позувала, сидячи навпочіпки. Потім вона встала і похизувалася стрункою фігурою.
"Кішечки мої улюблені, всіх з Новим роком! Зізнавайтеся, як провели новорічну ніч?" — запитала артистка у підписниць.
Нагадаємо, раніше Злата сходила на фінал шоу "Україна має талант" у компанії двох чоловіків-учасників проєкту "Холостячка".
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