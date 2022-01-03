У мандариновому корсеті та латексних лосинах: "Холостячка" Злата Огнєвіч зухвало позувала навпочіпки

У мандариновому корсеті та латексних лосинах: "Холостячка" Злата Огнєвіч зухвало позувала навпочіпки

Останнім часом артистка часто тішить фоловерів цікавими фотосетами.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч не припиняє тішити шанувальників новими фотосетами.

Цього разу співачка показала знімки авторства Марії Малкіної, на яких вона постала у зухвалому луку.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

На Златі були мандариновий корсет, латексні лосини та чорні ботильйони на підборах.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Образ Огнєвіч доповнила укладанням з мокрим ефектом, макіяжем із цікавими чорними стрілками на повіках, а також розкішним намистом із камінням на шиї.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Співачка зухвало позувала, сидячи навпочіпки. Потім вона встала і похизувалася стрункою фігурою.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

"Кішечки мої улюблені, всіх з Новим роком! Зізнавайтеся, як провели новорічну ніч?" — запитала артистка у підписниць.

Нагадаємо, раніше Злата сходила на фінал шоу "Україна має талант" у компанії двох чоловіків-учасників проєкту "Холостячка".

Читайте також: