У мандариновому светрі і з новою зачіскою: переможниця шоу "Холостяк-11" зробила фото у салоні краси

Анна Богдан похизувалася новою зачіскою.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — опублікувала в Instagram знімок з салону краси. На ньому дівчина похизувалася новою зачіскою.

Ми звикли бачити Анну з її милим кучерявим волоссям. А в салоні красуні випрямили її кучерики і уклали кінчики в локони. Також їй зробили ніжний макіяж.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Одягнена Богдан була у яскравий светр мандаринового кольору і джинси. Вона мило усміхалася на камеру.

Нагадаємо, у постшоу "Холостяк. Життя після проєкту" Анна продемонструвала кокетливий образ, в якому була схожа на ляльку.

На ній була кремова мінісукня з органзи з оголеними плечима і пишною спідницею. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги. На талії по боках сукня була прикрашена квітами. До вбрання красуня підібрала босоніжки на шпильці блідо-бірюзового кольору з квітами.

Анна Богдан / Instagram Холостяк СТБ

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