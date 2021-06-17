У мандариновому жакеті і шкіряній кепці: вагітна Катя Осадча на світській тусовці

Ведуча у яскравому луці взяла інтерв'ю у зірок.
На офіційній сторінці програми "Світське життя" в Instagram опублікували світлини зі знімань нового сюжету. Катя Осадча відвідала відкриття нової резиденції найпопулярніших українських блогерів Why not house, де взяла інтерв'ю у зіркових гостей.
Ведуча програми продемонструвала стильний лук. Вона поєднала мандариновий жакет із білою футболкою та чорними штанями. Свій аутфіт Катя доповнила помаранчевою шкіряною кепкою та золотим ланцюгом. Волосся Осадча зібрала у хвіст і зробила макіяж з акцентом на очах.
А нещодавно Катя прогулялася Києвом у лляному костюмі кольору марсала, який складався із жакету вільного крою з поясом та штанів-кльош, та білій футболці.
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