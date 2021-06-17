У мандариновому жакеті і шкіряній кепці: вагітна Катя Осадча на світській тусовці

Ведуча у яскравому луці взяла інтерв'ю у зірок.

На офіційній сторінці програми "Світське життя" в Instagram опублікували світлини зі знімань нового сюжету. Катя Осадча відвідала відкриття нової резиденції найпопулярніших українських блогерів Why not house, де взяла інтерв'ю у зіркових гостей.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Ведуча програми продемонструвала стильний лук. Вона поєднала мандариновий жакет із білою футболкою та чорними штанями. Свій аутфіт Катя доповнила помаранчевою шкіряною кепкою та золотим ланцюгом. Волосся Осадча зібрала у хвіст і зробила макіяж з акцентом на очах.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

А нещодавно Катя прогулялася Києвом у лляному костюмі кольору марсала, який складався із жакету вільного крою з поясом та штанів-кльош, та білій футболці.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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