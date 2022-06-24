У манговій сукні з високим розрізом: Тіна Кароль виступила у Мадриді

Співачка взяла участь у благодійному концерті в Іспанії, де постала у вбранні від українського бренду.

У Мадриді відбувся благодійний концерт на підтримку України. У ньому взяли участь Тіна Кароль, Monatik, Настя Каменскьх, Потап, зірки студії "Квартал 95".

Кароль з'явилася на сцені у яскравому образі. На ній була розкішна асемитрична сукня кольору стиглого манго від українського бренду Lever Couture. Вбрання мало високий розріз і пікантний виріз в зоні декольте. Лук вона доповнила світлими босоніжками на шпильках.

Свій аутфіт зірка доповнила гарною зачіскою та макіяжем з акцентом на шоколадній помаді.

Нагадаємо, Кароль вже неодноразово демонструвала аутфіти у сукнях від бренду Lever Couture. Ми її бачили у патріотичній блакитно-жовтій, червоній і білій сукнях.

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