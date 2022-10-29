У масивній прикрасі на обличчі та сукні-кейпі: Наомі Кемпбелл на виставці в Катарі

У такому вбранні "чорна пантера" ще не з'являлася. Цей образ вийшов досить епатажним.
Британська супермодель Наомі Кемпбелл, що прославилася в 90-х роках, відвідала грандіозний захід — відкриття великої виставки Forever — Valentino, присвяченої засновнику Дому моди Валентино Гаравані та його спадщині. Ця грандіозна подія відбулася в Катарі і зібрала у своїх стінах муз, друзів та постійних клієнтів бренду.
Наомі одягла для появи на червоній доріжці розкішну сукню фірмового рожевого відтінку Valentino. Вбрання було довгим, мало шлейф і виконане у стилі кейпу, тобто сукня мала накидку, що закривала руки моделі.
Однак найоригінальнішою частиною образу стали прикраси на голові у вигляді складної конструкції з прутами та пір'ям, які обрамляла її обличчя. Доповнили вбрання ювелірні прикраси, макіяж та сумка на короткій ручці.
Сукня Кемпбелл є частиною кутюрної колекції і вперше була представлена П'єр Паоло Пічолі в Римі цієї осені.
Нагадаємо, що у схожому вбранні, але яскраво-червоного кольору, нещодавно в центрі Нью-Йорка на зніманнях серіалу "І просто так..." помітили акторку Ніколь Арі Паркер. Її сукня також була із цієї колекції от кутюр, але прикраса на голові відрізнялася за дизайном.
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