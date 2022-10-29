У масивній прикрасі на обличчі та сукні-кейпі: Наомі Кемпбелл на виставці в Катарі

У такому вбранні "чорна пантера" ще не з'являлася. Цей образ вийшов досить епатажним.

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, що прославилася в 90-х роках, відвідала грандіозний захід — відкриття великої виставки Forever — Valentino, присвяченої засновнику Дому моди Валентино Гаравані та його спадщині. Ця грандіозна подія відбулася в Катарі і зібрала у своїх стінах муз, друзів та постійних клієнтів бренду.

Наомі одягла для появи на червоній доріжці розкішну сукню фірмового рожевого відтінку Valentino. Вбрання було довгим, мало шлейф і виконане у стилі кейпу, тобто сукня мала накидку, що закривала руки моделі.

Однак найоригінальнішою частиною образу стали прикраси на голові у вигляді складної конструкції з прутами та пір'ям, які обрамляла її обличчя. Доповнили вбрання ювелірні прикраси, макіяж та сумка на короткій ручці.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Сукня Кемпбелл є частиною кутюрної колекції і вперше була представлена П'єр Паоло Пічолі в Римі цієї осені.

Нагадаємо, що у схожому вбранні, але яскраво-червоного кольору, нещодавно в центрі Нью-Йорка на зніманнях серіалу "І просто так..." помітили акторку Ніколь Арі Паркер. Її сукня також була із цієї колекції от кутюр, але прикраса на голові відрізнялася за дизайном.

Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

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