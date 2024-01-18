У масках і з аквалангами: Кендіс Свейнпоул і Гейлі Бібер похизувалися фігурами в купальниках

Дівчата з'явилися у промокампанії бренду Rhode.
Засновниця бренду косметики – 27-річна Гейлі Бібер – запросила взяти участь у промокампанії нового продукту південноафриканську топмодель та колишнього "ангела" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул.
Дівчата позують на пляжі. Вони були одягнені у чорні ретро-купальники з білою облямівкою, а також у яскраво-жовтих масках для підводного плавання, ластах та з аквалангами. У таких образах вони рекламували засіб для чищення шкіри з ананасом. До речі, на сайті бренду вже неможливо купити його – повний sold out.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, Кендіс Свейнпоул продемонструвала стійку на голові. Вона вирішила розпочати новий – 2024-й – рік зі спорту та приділяти більше часу собі та своїм захопленням.
Читайте також:
- У білизну перед камерою: Кендіс Свейнпоул та Емілі Ратаковскі знялися у ролику Victoria's Secret
- У сорочці та брючному костюмі: стильна Кендіс Свейнпоул відвідала церемонію у Лондоні
- Кендіс Свейнпоул запостила у блозі пікантне фото у бікіні