У маскулінній сорочці та чорній краватці: Біллі Айліш прийшла на прем'єру серіалу-жахітняка

Після "Оскара", на якому з'явилася з бойфрендом, Біллі Айліш знову вийшла на публіку, але цього разу вже відвідала прем'єрний показ серіалу-жахітняка від Amazon Prime Video.

Нове шоу отримало назву "Рій" і Біллі в ньому з'явиться як акторка, але кого саме вона зіграє поки що невідомо.

На червоній доріжці Біллі позувала в маскулінному образі, поєднавши довгу білу сорочку з краваткою та чорними штанами. Також вона взула кеди, зробила легкий макіяж і одягла на руки безліч каблучок, ймовірно від бренду Chrome Hearts.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Сюжет серіалу розповідатиме історію дівчини на ім'я Дре, одержиму вигаданою попзіркою (чия творчість та естетика дуже схожі на творчість та естетику американської співачки Бейонсе), фанатська база якої відома як "Рій". Серіал — це занурення в життя Дре, її фендом і те, як це приводить її до темних та несподіваних місць. Головну роль у реалі виконає 31-річна акторка Домінік Фішбек.

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