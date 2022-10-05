У маскулінному образі та з яскравим манікюром: Пенелопа Крус відвідала прем'єру фільму в Іспанії

Зазвичай вона обирає на прем'єри та презентації сукні від Chanel, але цього разу вирішила одягнути лук зі штанами.

Акторка Пенелопа Крус відвідала прем'єру іспано-бельгійського трилера En Los Margenes, яка відбулася в кінотеатрі Capitol у Мадриді. На червоній доріжці вона з'явилася в маскулінному образі – чорному штанному костюмі.

Цей образ Пенелопа доповнила білою класичною сорочкою та чорною шовковою краваткою. Рукава жакета акторка трохи підвернула, демонструючи манжети, а також додала в цей лук туфлі на дуже високих підборах і платформі.

Єдиною яскравою плямою образу став червоний манікюр квадратної форми. Трохи вирізнявся і макіяж на її обличчі, оскільки був зроблений золотистими тінями.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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