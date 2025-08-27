У масляно-жовтій сукні від Balmain і слінгбеках: красива Амаль Клуні з чоловіком прибула до Венеції

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль і Джордж Клуні одні з перших прибули до Венеції, де 27 серпня стартує 82-ий Венеційським кінофестиваль. Подружжя йшло, тримаючись за руки. Вони радісно зустріли папараці, мило усміхнувшись їм.

Амаль мала красивий стильний вигляд. На ній була сукня міді по фігурі кольору вершкового масла, який нинішного сезону заслужив статус вічного літнього відтінку. Вбрання з колекції Balmain Resort 2026 мала широкі бретельки-галтер, відкриту спину, великі накладні кишені, розріз спереду на спідниці і пояс в тон із великою золотою пряжкою.

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Свій аутфіт адвокатка доповнила білими слінгбеками на шпильках і білою сумкою Balmain «Ebene» із золотою фурнітурою. У неї було укладання з м’якими локонами, макіяж із бежевою помадою і нюдовий манікюр. На обличчя Амаль одягла сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила лаконічними сережками-кільцями.

Джордж був одягнений у чорну футболку-поло, кремові штани із замшевим поясом, які скомбінував із замшевими лоферами верблюжого відтінку. У руці актор ніс чорний рюкзак.

Цьогоріч на Венеційському фестивалі Джордж Клуні вийде на червону доріжку прем’єри фільму режисера Ноа Баумбаха «Джей Келлі», у якому він зіграв головну роль.

Нагадаємо, схоже, масляно-жовтий колір став одним із улюблених для Амаль. Адже минулоріч на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю вона з’явилася у романтичній сукні пастельно-жовтого відтінку від бренду Atelier Versace. Вбрання було прикрашене білим мереживом і рюшами.