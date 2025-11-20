Вітторія Черетті

Реклама

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — вирушила на відпочинок у якесь екзотичне місце. Традиційно вона не розповіла, де та з ким проводить час. Однак показала у своєму Instagram кілька фото та відео з відпустки.

Італійка позувала на борту яхти і на заході сонця.

Вітторія Черетті, instagram.com/vittoria

Вітторія Черетті, instagram.com/vittoria

Також вона зайнялася своїм улюбленим заняттям — плаванням у морі. Під час відпочинку Вітторія часто пірнає, плаває, а також займається дайвінгом. Цього разу вона поплавала під водою в масці та з ластами на ногах. Під час снорклінгу вона почувалася дуже впевнено — одразу видно, що це не вперше для неї.

Реклама

Видео: instagram.com/vittoria

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Вітторія Черетті показувала, як відсвяткувала Геловін і який костюм обрала для вечірки.