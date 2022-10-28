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У майці без білизни та в оксамитовій спідниці: Кейт Мосс на вечірці у Лондоні

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У майці без білизни та в оксамитовій спідниці: Кейт Мосс на вечірці у Лондоні

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Британська модель Кейт Мосс підтримує близького друга Ніка Грімшоу на вечірці, присвяченій запуску його нової книжки.

Захід відбувся у Лондоні, у готелі NoMad. 48-річна супермодель підтримувала приятеля Ніка Грімшоу, який випустив біографічну книжку "М'який хлопець: Збірник історій (про мене)".

Кейт Мосс / © Getty Images
Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Мосс з'явилася перед камерами фотографів, що зібралися в чорній майці, яку одягла без білизни і оксамитової максіспідниці кольору баклажану. На грудях у Мосс було безліч прикрас, також кілька браслетів було на зап'ясті та каблучки на пальцях. Модель зробила яскравий манікюр кольору стиглої вишні.

Кейт була з розпущеним волоссям, одягла золоті сережки-висячки та нанесла червону помаду на губи. Схоже, модель була у гарному настрої та із задоволенням позувала фотографам.

Кейт Мосс / © Getty Images
Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Минулого свого публічного виходу Кейт Мосс з'являлася в напівпрозорій сукні. Тоді зірка відвідала показ колекції весна-літо французького Модного дому Saint Laurent у Парижі.

Кейт Мосс / © Associated Press
Кейт Мосс / Фото: Associated Press

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