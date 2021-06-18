У майці, джинсах і сорочці: стильна Шерон Стоун вийшла в світське суспільство

63-річна голлівудська акторка відвідала світський захід.

Шерон Стоун була присутня на церемонії вручення нагороди Tribeca Festival 2021, організованій Persol в Spring Studios 17 червня 2021 року в Нью-Йорку.

Шерон Стоун / Getty Images

Знаменитість сяяла на червоній доріжці в пудровій майці, укорочених джинсах з латками на колінах і з хусткою, яку зав'язала замість пояса, а поверх майки акторка накинула білу подовжену сорочку. Під майкою у Шерон виднівся рожевий бюстгальтер.

Шерон Стоун / Getty Images

Взута знаменитість була в зручні еспадрильї. Також Стоун зробила собі стильне укладання, одягла великі сонцезахисні окуляри і зробила денний макіяж з акцентом на губи. Шерон Стоун мала чудовий вигляд в цьому аутфіті, чи не так?

Шерон Стоун / Associated Press

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