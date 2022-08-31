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У майці та бежевих джогерах: Алессандра Амбросіо приїхала на фестиваль до Венеції

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У майці та бежевих джогерах: Алессандра Амбросіо приїхала на фестиваль до Венеції

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Бразильська модель Алессандра Амбросіо прибула на Венеціанський кінофестиваль до Італії.

Цього року найбільший міжнародний кінофестиваль відбувається вже в 79-е, ми очікуємо багато зіркових гостей на фотоколах і червоних доріжках.

Манекенниця Алессандра Амбросіо також з'явиться серед них. Її заскочили після приїзду до Венеції фотографи. Алессандра була одягнена в білу майку та нюдові штани-джогери, зверху накинула блейзер і пов'язала на шию трикотажний джемпер.

Модель була в сонцезахисних окулярах, волосся вона зібрала в пучок ззаду, одягла безліч підвісок на шиї та кілька браслетів та каблучок, які стильно доповнювали її розслаблений образ. В руках у Амбросіо була велика сумка від Saint Laurent і менша сумка від Celine.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Чекаємо з нетерпінням на вихід моделі на червону доріжку. Нагадаємо, раніше ми показували, в якому образі прибула на Венеціанський кінофестиваль акторка Джуліанна Мур.

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