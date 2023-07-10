У майці та спідниці з рюшами: доньку Брюса Вілліса та Демі Мур сфотографували папараці

У звичайному житті вона віддає перевагу простому і зручному одязі.
Середню дочку акторів Брюса Вілліса та Демі Мур – Скаут – сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона йшла до своєї машини на парковці.
31-річна Скаут була одягнена у просту білу майку на тонких бретельках та легку літню спідницю з рюшами та у дрібні червоні квіти. Спідниця була асиметричною та з низьким посадженням.
Свій простий образ Скаут доповнила сонцезахисними окулярами, зручними босоніжками, а також червоними сережками та кількома ланцюжками на шиї. Своє довге волосся вона просто розпустила. Також привернула увагу ще одна річ у руці Скаут – картата сумка, ймовірно, це був шопер.
Нагадаємо, що нещодавно її помітили з подругою. Тоді 31-річна акторка здивувала вибором образу, адже одягла досить відверті повністю прозорі мереживні штани, з-під яких було видно її спідню білизну. Вбрання вона доповнила червоними туфлями, плетеною сумкою та яскраво-рожевим кардиганом на ґудзиках.
Читайте також:
- У стильному жакеті та без макіяжу: дочка Брюса Вілліса на прем'єрі фільму "Мій поліцейський"
- У червоному кроптопі та чоботях-козаках: Скаут Вілліс заїхала на заправку
- Як сестри: Демі Мур та Скаут Вілліс на показі Паризького тижня моди