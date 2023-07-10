У майці та спідниці з рюшами: доньку Брюса Вілліса та Демі Мур сфотографували папараці

Середню дочку акторів Брюса Вілліса та Демі Мур – Скаут – сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона йшла до своєї машини на парковці.

31-річна Скаут була одягнена у просту білу майку на тонких бретельках та легку літню спідницю з рюшами та у дрібні червоні квіти. Спідниця була асиметричною та з низьким посадженням.

Свій простий образ Скаут доповнила сонцезахисними окулярами, зручними босоніжками, а також червоними сережками та кількома ланцюжками на шиї. Своє довге волосся вона просто розпустила. Також привернула увагу ще одна річ у руці Скаут – картата сумка, ймовірно, це був шопер.

Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно її помітили з подругою. Тоді 31-річна акторка здивувала вибором образу, адже одягла досить відверті повністю прозорі мереживні штани, з-під яких було видно її спідню білизну. Вбрання вона доповнила червоними туфлями, плетеною сумкою та яскраво-рожевим кардиганом на ґудзиках.

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