У майці в рубчик і з хутряною сумкою: Кім Кардашян в об'єктивах папараці

43-річна зірка реаліті та бізнесвумен приїхала підтримати свого старшого сина.
Кім Кардашян потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли приїхала на баскетбольний матч свого старшого сина Сейнта, що відбувся у спортивній академії.
Зірка реаліті була одягнена у сірі спортивні штани і білу майку в рубчик із написом на грудях – "Кім", який був викладений стразами.
На плечі у неї висіла велика чорна сумка зі штучного хутра на довгій ручці. Кім зробила хвилясте укладання і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показалася зі схожою хутряною сумкою, тільки молочного відтінку.
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