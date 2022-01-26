Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У майці з драконом та в хутряній шапці: Жизель Олівейра прогулялася Лос-Анджелесом

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У майці з драконом та в хутряній шапці: Жизель Олівейра прогулялася Лос-Анджелесом

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Бразильська модель Жизель Олівейра опублікувала в соцмережах нову серію знімків, на яких похизувалася своїм зимовим луком.

Зараз дівчина мешкає в Лос-Анджелесі, тому може дозволити собі носити майку в січні, проте Жизель вирішила урізноманітнити лук і додала до нього трохи екстравагантності за допомогою синьої хутряної шапки від бренду Elsie&Fred, оверсайз куртки та культової сумки Saddle від Dior.

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра
Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Також оригінальним акцентом в образі стали масивні черевики на платформі від бренду Naked Wolfe.

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра
Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра
Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра
Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Читайте також:

Наступна публікація