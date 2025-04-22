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- Шоу-бізнес
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У майці та широких штанах: Майлі Сайрус роздавала автографи на вулиці
Зірка потрапила під приціл папараці.
Авторка хіта Flowers, співачка Майлі Сайрус, з’явилася перед фанатами у лаконічному луку, оскільки носила трикотажну чорну майку та широкі чорні джинси. На її очах того дня також були окуляри у роговій оправі від Bottega Veneta.
У цьому вбранні співачка роздавала автографи фанатам у Нью-Йорку.
Майка, яку мала Майлі, була від бренду Khaite. Цей бренд став досить популярним останнім часом серед знаменитостей, зокрема через лаконічних дизайнів. Однією з великих шанувальниць Khaite є акторка Кеті Голмс, яка неодноразово носила речі цього бренду, зокрема на світські заходи.