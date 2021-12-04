"У мене немає звички писати гидоту незнайомим людям": "Холостячка" Злата Огнєвіч відповіла хейтерам

Співачка відреагувала на негативні коментарі у її бік.

Після фіналу другого сезону реалітішоу "Холостячка" на головну героїню — Злату Огнєвіч — обрушився шквал негативних коментарів. Одні хейтери розкритикували її за вибір у фіналі Андрія Задворного, а не їхнього фаворита – Дмитра Шевченка. Інші критикували артистку за ситуації під час проєкту, які їм не сподобалися.

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний / Instagram Холостяк СТБ

Злата опублікувала в Instagram допис із новим фото, в якому відповіла хейтерам:

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кірік / Instagram Злати Огнєвіч

"Унікальний проєкт #Холостячка, який, окрім романтичної історії, людських стосунків, ще й оголює найпотаємніші двері у душі суспільства.

Своєю чергою, я не переходитиму на образи у ваш бік, тому що це зовсім НІЧОГО не дасть. Моє улюблене запитання: "Щоб ЩО?" Ось ці всі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоту незнайомим людям - для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік)) А вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як треба і випустили ракету в коментарях)) Тільки ось, у справжніх ракет, тих, що вгору і до світла, інше паливо. Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу в вас".

Нагадаємо, на фінальній церемонії Огнєвіч продемонструвала ніжний образ у напівпрозорій сукні з глибоким декольте та високим розрізом.

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