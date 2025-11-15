"У мене ще є до нього почуття": учасниця "Холостяка-14" шокувала Тараса Цимбалюка відвертим зізнанням про колишнього

Діана Зотова і Тарас Цимбалюк

Під час пʼятого випуску шоу «Холостяк-14», який відбувся у Карпатах, головний герой Тарас Цимбалюк покликав на індивідуальне спілкування модель Діану Зотову. До речі, вона єдина учасниця, з якою він був знайомий ще до проєкту. Актор побачив її на конкурсі краси, після чого вони переписувалися у соцмережі у 2022 році. І саме їй пророкували перемогу на шоу.

Актор сказав дівчині, що не очікував, що вона прийде на проєкт. Вона відповіла, що теж цього не очікувала. І тоді Тарас запитав, чому ж вона вирішила прийти на шоу?

«Бо в нас була історія. У нас якось не вийшло, не знаю чому. Не той час, не те місце можливо — так я собі це пояснюю. Потім я побачила, що у тебе з’явилися стосунки, у мене були свої стосунки», — розповіла модель.

Тарас запитав у Діани, чи завершились ці стосунки, про які вона сказала. Дівчина відповіла, що так. На що холостяк відповів, що він бачив в інтеренеті статтю, що Діана нібито перебуває ще в стосунках.

«Я вважала, що вони завершилися назавжди, але, коли я прийшла на проєкт, він (колишній хлопець, -прим.ред.) почав мене шукати, намагався зі мною якось зв’язатися. Я дізналася, що у нього ще не зникли почуття до мене. Тому я не знаю насправді, як тут правильно вчинити. Я не можу відпустити цю історію, я не можу відпустити цю людину, бо у мене ще є до нього почуття глибокі», — зізналася Діана.

Актор був шокований від почутого і не розумів, для чого дівчина прийшла на проєкт, якщо кохає іншого. Він припустив, що Діана після першої вечірки літала саме до свого колишнього, сказавши Цимбалюку, що їде на знімання по роботі.

Після цього зізнання Тарас твердо вирішив попрощатися з моделлю. Він не бачив сенсу далі з нею розмовляти.

«Я хочу глибоких почуттів у своєму житті. І, найголовніше, що я до цього готовий, тому я тебе проведу», — сказав Тарас Діані.

«Я навіть не думала, що так може статися, і, що так може статися зі мною», — прокоментувала Діана свій вихід з проєкту.

Діана Зотова

Тарас провів дівчину до автівки і на прощання коротко сказав: «Все, пока».

У коментарі Зотова додала, що хотіла з Тарасом поговорити на цю тему, але вона не очікувала, що ця розмова станеться так швидко.

«Я згадую просто ще нашу переписку. Каже, що я їй подобаюсь, пише мені це, потім зникає. Потім, коли я сам, вона не проявляє до мене ніякого інтересу. Потім вона приходить на проєкт. Ситуація дуже дивна. На рівні абсурду», — прокоментував Цимбалюк.