У мерехтливій обтислій сукні: 56-річна Сінді Кроуфорд захопила підтягнутою фігурою

Супермодель на власному прикладі доводить, що мати прекрасний вигляд можна у будь-якому віці.

Сінді Кроуфорд виклала в Instagram відео зі знімань рекламної кампанії засобів із догляду за шкірою власного б'ютібренду Meaningful Beauty.

В об'єктиві камери знаменитість постала у мерехтливій голографічній сукні, яка чудово облягала її струнку фігуру і підкреслювала спокусливе V-подібне декольте. До вбрання Сінді підібрала босоніжки на шпильках.

Її аутфіт доповнили пишне укладання і макіяж із акцентом на очах.

Супермодель грайливо потанцювала перед камерою, демонструючи підтягнуте тіло.

Нагадаємо, що нещодавно ми бачили Сінді у сукні з пікантним декольте на галавечорі в Маямі.

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