У мерехтливій сукні та ефектних сережках: Кейт Бланшетт на прем'єрі фільму в Лондоні

Це художній фільм американського режисера Тодда Філда, прем'єра якого відбулася 1 вересня 2022 року на 79-му Венеційському кінофестивалі. Головну роль у картині зіграла Кейт Бланшетт, яка здобула за цю роботу Кубок Вольпі.

Кейт Бланшетт та команда фільму / Фото: Associated Press

На доріжці Бланшетт сяяла разом із командою фільму, а також сама, позуючи перед камерами фотографів, що зібралися, у кінотеатрі Picturehouse Central у Лондоні. На доріжку акторка вийшла у фіолетовій мерехтливій сукні, підібравши до образу сережки-висячки з різнобарвним камінням, зробивши лаконічний макіяж та зачіску.

На жаль, взуття зірки розглянути не вдалося, оскільки її сукня була надто довгою і повністю закривала туфлі.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Днем раніше Бланшетт сфотографували папараці, коли Кейт виходила зі студії BBC Radio 2, куди приїжджала на інтерв'ю. На акторці була водолазка в принт, фіолетовий подовжений жакет, шкіряні штани та гостроносі шкіряні чоботи на шпильках. Волосся розпущене, а на обличчі великі чорні сонцезахисні окуляри у стилі Вікторії Бекхем.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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