У мерехтливій сукні з паєтками та пір'ям: Нікі Гілтон сходила на балет

Багатодітна мати Нікі Гілтон-Ротшильд відвідала осінній галаконцерт Американського театру балету 2022 року в Театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Нікі одяглася в мерехтливу сукню від бренду New Arrivals за 832 долари бузкового кольору, повністю вкриту паєтками і з пір'ям на рукавах.

Доповнила вечірній образ зірка сріблястими босоніжками на шпильках та темним манікюром, а також одягла лаконічні сережки з прозорим камінням, схожим на діаманти.

Волосся Гілтон зібрала у високу зачіску, зробила насичений макіяж очей і підвела губи блиском.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Світська левиця відвідала прем'єру балету Крістофера Радда "Підйом". А свого чоловіка Джеймса Ротшильда Нікі, схоже, залишила вдома з дітьми – старшими доньками та новонародженим сином, якого Гілтон народила у липні 2022 року.

Нікі Гілтон з чоловіком Джеймсом / Фото: Associated Press

Читайте також: