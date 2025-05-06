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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У мерехтливій сукні з акцентом на пікантному декольте: Сідні Свіні захопила красивим аутфітом на балі

27-річна акторка повторила образ голлівудської діви Кім Новак із фільму «Легенда про Лайлу Клер».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні стала гостею Балу Інституту костюма Met Gala 2025, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

На килимовій доріжці акторка продемонструвала красивий вечірній образ у чорній мерехтливій сукні зі шлейфом від бренду Miu Miu. Вбрання було приталеного силуету, було розшите бісерною торочкою і мало пікантний круглий виріз у зоні декольте, прикрашений золотою брошкою. Сукня чудово підкреслила спокусливі форми Свіні.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Волосся зірка зібрала у гладкий пучок, уклавши кільцями кілька пасом на чолі, зробила макіяж із акцентом на очах і гарний ніжний манікюр. Лук вона завершила прикрасами з камінням.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

До речі, образ Свіні був натхненний луком голлівудської акторки Кім Новак (найбільш відома роллю фатальної білявки у детективно-психологічному трилері-нуарі Альфреда Гічкока «Запаморочення»), у якому вона з’явилася у фільмі «Легенда про Лайлу Клер» у 1967 році.

Кім Новак у фільмі «Легенда про Лайлу Клер» / © Getty Images

Кім Новак у фільмі «Легенда про Лайлу Клер» / © Getty Images

І це не дивно, адже Сідні зіграє Кім Новак у біографічній стрічці «Скандал» від режисера Колмана Домінго. У драматичному байопіку покажуть роман між голлівудською дівою Кім Новак і темношкірим співаком-актором-танцюристом Семмі Девісом молодшим. Дія у фільмі розгортається наприкінці 1950-х, коли роман розпочався і невдовзі завершився через расизм у Голлівуді.

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