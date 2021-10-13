У Мережі обговорюють "нові губи" Вікторії Бекхем, а вона демонструє черговий яскравий лук

Вікторія Бекхем знову дає привід про себе поговорити.

Сьогодні британську дизайнерку заскочили на виході з готелю в самому центрі Нью-Йорка. Вікторія була одягнена в червону обтислу сукню-міді з одним голим плечем, яку доповнила червоними туфлями-човниками на підборах. Під пахвою зірка несла чорну сумку на золотом товстому ремінці-ланцюжку і була у великих чорних сонцезахисних окулярах — її візитна картка. Волосся зірка розпустила і зробила денний мексап.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Днем раніше Вікторія відвідала шоу "Доброго ранку, Америко" на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Там вона також з'явилася в яскравому аутфіті: червоному джемпері і жовтих штанях-кльош. На шоу дизайнерку багато запитували про особисте життя, про те, як їм з Девідом вдається зберігати стосунки в тривалому шлюбі (пара разом 22 роки).

Вікторія Бекхем / Getty Images

Вікторія розповіла, що це подружня мудрість. Вона назвала свого чоловіка веселим, чудовим батьком і чоловіком. До речі, в соцмережах після появи місіс Бекхем на шоу стали говорити про те, що вона змінила зовнішність, зокрема її губи стали помітно пухкішими. Сама дизайнерка жодні зміни у зовнішності коментувати не стала.

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