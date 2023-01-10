У Мережі з'явився дубльований трейлер супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

Це сиквел фільмів "Людина-Мураха" (2015) і "Людина-Мураха та Оса" (2018), який розпочинає п'яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel.

Вийшов новий дубльований трейлер супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel Studios. Режисером стрічки виступив Пейтон Рід.

На широких українських екранах фільм з'явиться 16 лютого.

У картині зіграли Пол Радд (дилогія "Людина-мураха", серіал "Друзі"), Еванджелін Ліллі (дилогія "Людина-мураха"), Майкл Дуґлас (дилогія "Людина-мураха"), Мішель Пфайффер ("Людина-мураха та Оса") та інші.

Кадри з фільму

Кадри з фільму

Кадри з фільму

Кадри з фільму

Кадри з фільму

Про супергеройський бойовик:

Фільм офіційно розпочинає п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel. Партнери-супергерої Скотт Ленґ (Пол Радд) і Гоуп ван Дайн (Еванджелін Ліллі) повертаються на екрани, щоб продовжити свої пригоди як Людина-Мураха та Оса. Разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуґлас) і Дженет ван Дайн (Мішель Пфайффер), вони досліджують Квантовий вимір та знайомляться з новими дивними створіннями. Ця пригода дозволяє героям вийти за межі можливого.

Нагадаємо, в український прокат 12 січня вийде фільм режисера Марка Форстера "Чоловік на ім'я Отто" з Томом Генксом у головній ролі.

Читайте також: