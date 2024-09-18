У Мережі з'явився фінальний трейлер фантастичного екшену "Веном" із Томом Гарді

У Мережі презентували фінальний трейлер фантастичного екшену "Веном: Останній танець". У фільмі головну роль грає харизматичний Том Гарді.

Режисеркою стрічки є Келлі Марсел, яка працювала над першими двома частинами.

Один із найяскравіших персонажів Marvel – Том Гарді в образі Венома – повертається на широкі екрани в останньому фільмі трилогії.

Том Гарді / Фото: Associated Press

Після подій попередньої частини журналіст Едді Брок і розумний інопланетний симбіот Веном мають тікати, бо їх переслідує два світи. Брок наблизиться до космічного всесвіту "Людини-павука". Їм потрібно буде ухвалити важливе рішення, яке стане для них останнім танцем.

У фільмі зіграли також Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Стівен Грем, Пеггі Лу, Кларк Бако, Ріс Іванс, Аланна Юбак та інші.

В українських кінотеатрах фільм з'явиться 24 жовтня.

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