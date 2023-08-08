У Мережі з'явився офіційний трейлер фільму із зіркою "Гри престолів" Емілією Кларк у головній ролі

У Мережі з'явився офіційний трейлер фантастичної комедії "Репродукція майбутнього", яка в український прокат вийде 31 серпня.

Сценаристкою і режисеркою картини виступила Софі Бартез, а оператором – її чоловік – Андрій Парех, який має українське походження. Парех насамперед відомий своєю роботою як головного оператора і режисера епізодів культового шоу "Спадкоємці", за що він отримав премію "Еммі" у 2020 році.

Головні ролі у фільмі зіграли Емілія Кларк і Чіветел Еджиофор. Крім того, Кларк виступила вперше як продюсерка стрічки.

Під час фестивалю Sundance акторка розповіла про те, чому вона так захопилася цим проєктом: "Краса сценарію Софі, їх з Андрієм бачення цього проєкту – таке чітке візіонерство, яке зокрема – доступне кожному. Я вважаю, що цей фільм, наша історія, історія Рейчел та Алві – універсальна і буде зрозумілою більшості пар і більшості батьків".

"Репродукція майбутнього" – це власна версія недалекого майбутнього, де на людей чекає їжа з 3D-принтера, кабінки зі справжніми рослинами, психологи-штучний інтелект, та... діти, які формуються і народжуються зі спеціального "яйця". Така "вагітність" має свої ускладнення.

Головні герої стрічки – подружня пара – розробниця штучного інтелекту Рейчел (Емілія Кларк) та викладач ботаніки Айві (Чіветел Еджиофор), які чекають на свою дитину з "яйця". Чи витримає їхній шлюб різні погляди на природу життя?

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