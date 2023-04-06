У Мережі з'явився трейлер анімаційної пригоди "Людина-павук: Крізь Всесвіт"

Сиквел про людину-павука вийде на українські екрани на початку літа.

Кінокомпанія Sony Pictures презентувала трейлер анімаційної пригоди за коміксами Marvel - "Людина-павук: Крізь Всесвіт". Це продовження мультфільму "Людина-павук: Навколо Всесвіту" 2018 року.

Режисерами стрічки виступили Гоакім Дос Сантос, Джастін Томпсон і Кемп Паверс.

У центрі сюжету – підліток Майлз Моралес з Нью-Йорка, на якого чекає несподівана подорож крізь Всесвіт. Підліток об’єднає зусилля з Ґвен Стейсі і новою командою людей-павуків, щоб протистояти наймогутнішому лиходію.

В український прокат фільм вийде 1 червня 2023 року.

Нагадаємо, студія Warner Bros. Pictures презентувала дубльований трейлер фільму режисерки Грети Гервіг - "Барбі". Головні ролі у стрічці виконали Марго Роббі (Барбі) та Раян Гослінг (Кен).

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