У Мережі з'явився трейлер романтичної комедії із Сідні Свіні у головній ролі

У Мережі з'явився трейлер романтичної комедії від Sony Pictures – "Люблю тебе ненавидіти". У головних ролях знялися Сідні Свіні і Ґлен Павелл. У фільмі ми також побачимо Александра Шіппа, Браяна Брауна, Девіонте Гантер та інших. Режисером виступив Вілл Глак.

Сідні Свіні і Ґлен Павелл

Синопсис:

Зранку після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову прикинутися парою.

В український прокат стрічка вийде 25 січня.

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