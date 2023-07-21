У Мережі з'явився трейлер супергеройського екшена "Марвели" від Marvel Studios, який в український прокат вийде 9 листопада цього року.

Режисером фільму виступив Ніа Да Коста, а композиторкою – Лора Карпман.

У "Марвелах" зіграли Брі Ларсон, Іман Веллані, Тейона Перріс, Заві Ештон, Рендал Парк та інші. В екшені з'явиться Семюел Л. Джексон у ролі Ніка Ф'юрі і смертоносний флеркен Гуся.

У фільмі розповідається про Керол Денверс (Брі Ларсон), Капітан Марвел. Їй вдалось віднайти себе, перемігши тиранів Крі та помстившись Абсолютному Інтелекту. Але через непередбачувані наслідки Керол доводиться взяти на себе тягар дестабілізованого всесвіту.

І ось обов’язок кличе її в аномальну червоточину, пов’язану з Крі. Там сили Керол набувають неочікуваного зв’язку з силами її супер-фанатки Камали Хан (Іман Веллані), відомої як Міс Марвел, і названої племінниці Моніки Рамбо (Тейона Перріс), астронавтки космічної станції Т.Е.С.А.К. Вони отримали здатність обмінюватися силами.

Супергероїні, яких називатимуть Марвели, мають об’єднатися і навчитися працювати разом, щоб врятувати всесвіт.

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