У мереживі та з сумкою-лебедем, як у Керрі Бредшоу: Наомі Воттс на презентації серіалу

Зірка фільмів "Малхолланд Драйв" та "Дзвінок" — Наомі Воттс — відвідала захід у Нью-Йорку — презентацію другої частини серіалу-антології "Ворожнеча".

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

На заході вона з'явилася зі своїм чоловіком – актором Біллі Крудапом, за якого вийшла заміж 2023 року. Чоловік прийшов на захід підтримати дружину.

На Наомі була елегантна чорна мереживна сукня від Модного дому Givenchy з колекції весна-літо 2019, яку вона доповнила накидкою, та високими оксамитовими рукавичками.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Потім Наомі зняла накидку і позувала фотографам хизуючись своєю гламурною сумочкою у формі лебедя від знаменитого бренду Judith Leiber, який також створив сумку-лебідь, що з'явилася у серіалі "Секс і місто".

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Завершили образ Воттс блискучі прикраси, укладання та яскраво-червона помада.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Також на заході з'явилися й інші актори, які причетні до серіалу. Зокрема до фотографів вийшла акторка Демі Мур у сукні від Balmain, яка була із зображенням лебедя, та актриса Глоя Севіньї у сукні з бантом від бренду Christopher John Rogers.

Наомі Воттс з колегами / Фото: Associated Press

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