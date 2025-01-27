У мереживних колготках та оригінальній сукні: Карла Бруні відвідала показ Schiaparelli у Парижі

57-річна колишня перша леді Франції – Карла Бруні – продемонструвала гарний образ. Вона відвідала шоу Schiaparelli на Тижні моди у Парижі. Бренд презентував колекцію от кутюр.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Дружина Ніколя Саркозі з'явилася на цьому заході в чорному вбранні – оригінальній сукні з асиметричним подолом і безліччю складок спереду. У сукні також була бретелька на шиї та рукавички, які на пальцях прикрашали золоті нігті.

Цю сукню Карла носила у поєднанні з чорними мереживними колготками, довгим пальтом, а також лаковими гостроносими туфлями. У руці Карла тримала невелику сумку, а на очах у неї були окуляри у чорній оправі та з дзеркальними лінзами.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Окрім того, що Карла – дружина колишнього президента, вона також відома французька модель та співачка. Восени 2024 року Бруні вперше за тривалий час вийшла на подіум як модель – взяла участь у шоу Victoria's Secret Fashion Show 2024 у Нью-Йорку. Її вбрання включало труси, корсет і гламурні крила.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

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