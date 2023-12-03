У мереживних лосинах та з аномально тонкою талією: Кім Кардашян привернула увагу незвичайним образом

Креативний директор Модного дому Balenciaga Демна Гвасалія презентував у Каліфорнії нову осінню колекцію. Серед гостей заходу було багато зіркових друзів бренду та амбасадорів.
Звичайно ж, захід відвідала і муза дизайнера – американська телезірка та бізнесвумен Кім Кардашян. Знаменитість позувала фотографам дорогою на захід, який відбувся на відкритому повітрі.
На Кім було вбрання з "голим" ефектом, оскільки її щільні лосини знизу були бежевими, а зверху їх прикрашало чорне мереживо. Також вона одягла бежеву водолазку, а на неї чорну кофту з блискавкою та каптуром. Цей ефектний лук вона доповнила "мокрим" укладанням, сонцезахисними окулярами та улюбленим макіяжем у нюдово-коричневій гамі.
Також у руці Кардашян тримала сумку, яка імітувала паперовий пакет. У ній у неї був букет квітів.
На презентацію нової колекції вона прийшла з молодшою сестрою Кендалл, яка одягла чорну довгу сукню зі шлейфом та золоті сережки-кафи.
Також цей захід відвідала і Ніколь Кідман. Акторка одягла чорний костюм у стилі фатальної жінки, який поєднала з колготками та клатчем. Кідман стала ще й амбасадоркою бренду і тепер, ймовірно, часто з'являтиметься в костюмах від Balenciaga на публіці.
Читайте також:
- У замшевій сукні з хрестами: Кім Кардашян сяяла на вечірці чоловічого глянцю
- Вона неймовірна: Кім Кардашян з'явилася на публіці у "голій" сукні з величезними чорними квітами
- У готичній сукні з хрестами та на екстремально високих шпильках: ефектна Кім Кардашян на фешнпремії