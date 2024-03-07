У мереживних велосипедках та грубих черевиках: дивний образ Жизель Олівейри

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра вирішила показати, який образ обрала для прогулянки Лос-Анджелесом, де зараз прохолодно – 15-17 градусів тепла.

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Вона одягла білу футболку, білі мереживні велосипедки та коричневу дублянку, а доповнила образ грубими черевиками Dr. Martens з прикрасами у вигляді Hello Kitty, сумкою Louis Vuitton та золотою підвіскою з літерою G. Волосся Жизель залишила розпущеним, а на обличчі зробила натуральний макіяж з рожевим блиском на губах.

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра блиснула стрункою фігурою в рекламі спідньої білизни. Вона приміряла новинки від Anthropologie.

Фото: Instagram Жизель Олівейра

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