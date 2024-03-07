У мереживних велосипедках та грубих черевиках: дивний образ Жизель Олівейри

Модель продемонструвала екстравагантний лук для прогулянки.
30-річна бразильська модель Жизель Олівейра вирішила показати, який образ обрала для прогулянки Лос-Анджелесом, де зараз прохолодно – 15-17 градусів тепла.
Вона одягла білу футболку, білі мереживні велосипедки та коричневу дублянку, а доповнила образ грубими черевиками Dr. Martens з прикрасами у вигляді Hello Kitty, сумкою Louis Vuitton та золотою підвіскою з літерою G. Волосся Жизель залишила розпущеним, а на обличчі зробила натуральний макіяж з рожевим блиском на губах.
Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра блиснула стрункою фігурою в рекламі спідньої білизни. Вона приміряла новинки від Anthropologie.
Читайте також:
- У наймоднішому пальті сезону: модель Жизель Олівейра прогулялася осіннім Нью-Йорком
- У сукні з халтером та градієнтом: Жизель Олівейра продемонструвала фігуру в ефектному образі
- У блискучому міні: розкішна Жизель Олівейра на вечірці у Каліфорнії