У мереживній білій сукні: Кіра Найтлі вийшла у світ з чоловіком

Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон були присутні на вечері, присвяченій запуску журналу A Magazine.

Запуском займається Erdem у партнерстві з MatchesFashion у Sessions Arts Club. Захід відбувся у Лондоні. Акторка Кіра Найтлі зазвичай рідкісний гість на таких вечірках, але вчора зробила виняток і з'явилася на публіці.

37-річна Кіра була у мереживній білій сукні без рукавів та рюшами на спідниці. Акторка зробила макіяж у натуральних відтінках, розпустила волосся і розчесала його за проділом, вона зробила чорний манікюр і одягла кілька каблучок.

Її чоловік Джеймс одягнув чорний лонгслів і чорний костюм у смужку, а взутий був у чорні черевики.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

Нещодавно Кіра Найтлі відвідувала показ фільму "Шарлотта" під час Фестивалю єврейського кіно Великої Британії. На заході акторка сяяла у чорному вбранні, поверх якого одягла довге пальто з твіду, а взута була у чорні чоботи на підборах.

Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

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