У мереживній білій сукні та улюблених кросівках: Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці

Відому американську модель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці під час прогулянки Нью-Йорком. У спекотну весняну погоду зірка обрала максимально легке вбрання — білу сукню з перфорацією. Її вбрання було на тонких бретельках і з відкритою спиною, також його доповнювало глибоке декольте та асиметричний поділ.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Образ модель доповнила сонцезахисними окулярами, безліччю золотих прикрас на шиї та своїми улюбленими червоними кросівками від Puma. У цих кросівках вона з'являлася неодноразово і часто поєднує їх не з джинсами і спортивними штанами, а з такими от романтичними вбраннями.

Якось Емілі стилізувала ці червоні кросівки з ефектною спідницею у хижий принт від бренду Dior, яку створив модельєр Джон Гальяно. Прикрашали цей виріб великий рюші та асиметричний поділ.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Читайте також: