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У мереживній білизні Gucci та шкіряному корсеті: стильна Енн Гетевей у новому фотосеті

Автор
Юлія Кудринська
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У мереживній білизні Gucci та шкіряному корсеті: стильна Енн Гетевей у новому фотосеті

Енн Гетевей стала головною героїнею нового випуску Porter magazine / Фото: Associated Press

Актриса знялася у цікавій фотосесії для глянцю.

41-річна актриса, лауреатка премій "Оскар" та "Золотий глобус" – незрівнянна Енн Гетевей – стала головною героїнею нового випуску Porter magazine. На обкладинці вона з'явилася в чорному тренчі Saint Laurent, з розпущеним волоссям та природним макіяжем.

(гортайте фото вправо)

Також Гетевей  приміряла шкіряний корсет і сукню Versace, мереживну білизну Gucci, шкіряне пальто Balenciaga, стильний штанний костюм The row і молочну сукню-бюстьє Tom Ford.

Автором знімків виступив фешн-фотограф Касс Берд.

Нагадаємо, раніше Енн Гетевей сяяла на світському заході — церемонії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Вона мала розкішний вигляд в червоній сукні від бренду Rodarte з колекції весна-літо 2018. Вбрання було практично прозорим, мереживним і прикрашене аплікаціями у вигляді великих червоних маків.

Енн Гетевей / © Getty Images
Енн Гетевей / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
647
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