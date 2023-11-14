У мереживній білизні Gucci та шкіряному корсеті: стильна Енн Гетевей у новому фотосеті

Актриса знялася у цікавій фотосесії для глянцю.
41-річна актриса, лауреатка премій "Оскар" та "Золотий глобус" – незрівнянна Енн Гетевей – стала головною героїнею нового випуску Porter magazine. На обкладинці вона з'явилася в чорному тренчі Saint Laurent, з розпущеним волоссям та природним макіяжем.
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Також Гетевей приміряла шкіряний корсет і сукню Versace, мереживну білизну Gucci, шкіряне пальто Balenciaga, стильний штанний костюм The row і молочну сукню-бюстьє Tom Ford.
Автором знімків виступив фешн-фотограф Касс Берд.
Нагадаємо, раніше Енн Гетевей сяяла на світському заході — церемонії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Вона мала розкішний вигляд в червоній сукні від бренду Rodarte з колекції весна-літо 2018. Вбрання було практично прозорим, мереживним і прикрашене аплікаціями у вигляді великих червоних маків.
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