У мереживній білизні і панчохах: відверті світлини британської телезірки

Глоя Феррі сексуально прорекламувала спідню білизну.
Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" Глоя Феррі стала обличчям нової колекції спідньої білизни бренду Nikki Intimates Lingerie. Вона знялася у пікантній фотосесії, в якій продемонструвала сексуальні новинки. Кілька знімків дівчина опублікувала в Instagram.
Глоя похизувалася спокусливими формами у чорному мереживному комплекті з поясом і панчохами. У ньому Феррі мала дуже ефектний вигляд.
Інший комплект білизни - для любительок яскравих відтінків. Зірка реаліті приміряла салатово-рожеву білизну з поясом і підтяжками. Вона чудово сиділа на її сексуальній фігурі, підкреслюючи пишний бюст і тонку талію.
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