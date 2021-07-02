У мереживній білизні і панчохах: відверті світлини британської телезірки

Глоя Феррі сексуально прорекламувала спідню білизну.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" Глоя Феррі стала обличчям нової колекції спідньої білизни бренду Nikki Intimates Lingerie. Вона знялася у пікантній фотосесії, в якій продемонструвала сексуальні новинки. Кілька знімків дівчина опублікувала в Instagram.

Глоя похизувалася спокусливими формами у чорному мереживному комплекті з поясом і панчохами. У ньому Феррі мала дуже ефектний вигляд.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Інший комплект білизни - для любительок яскравих відтінків. Зірка реаліті приміряла салатово-рожеву білизну з поясом і підтяжками. Вона чудово сиділа на її сексуальній фігурі, підкреслюючи пишний бюст і тонку талію.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

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