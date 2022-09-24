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У мереживній білизні і прозорому халаті: Демі Роуз продемонструвала спокусливі форми

У мереживній білизні і прозорому халаті: Демі Роуз продемонструвала спокусливі форми

Дата публікації
Перегляди
2003
Час на прочитання
1 хв
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У мереживній білизні і прозорому халаті: Демі Роуз продемонструвала спокусливі форми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель приміряла сексуальну білизну і похизувалася звабливою фігурою.

Демі Роуз обожнює тішити фоловерів своїми гарячими світлинами в Instagram. Цього разу британська "Кім Кардашян" опублікувала новий пікантний знімок із відвертої фотосесії.

Позувала модель у звабливій чорній мереживній білизні, зверху якої одягла прозорий халат. Демі продемонструвала на камеру сексуальне декольте і плаский живіт.

Образ Роуз доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і декоративною парасолькою, яку тримала у руці.

Нагадаємо, минулого разу модель показала, як у прозорій білизні і перлинному намисті релаксувала у джакузі з пелюстками троянд.

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