У мереживній білизні і прозорому халаті: Демі Роуз продемонструвала спокусливі форми

Модель приміряла сексуальну білизну і похизувалася звабливою фігурою.
Демі Роуз обожнює тішити фоловерів своїми гарячими світлинами в Instagram. Цього разу британська "Кім Кардашян" опублікувала новий пікантний знімок із відвертої фотосесії.
Позувала модель у звабливій чорній мереживній білизні, зверху якої одягла прозорий халат. Демі продемонструвала на камеру сексуальне декольте і плаский живіт.
Образ Роуз доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і декоративною парасолькою, яку тримала у руці.
Нагадаємо, минулого разу модель показала, як у прозорій білизні і перлинному намисті релаксувала у джакузі з пелюстками троянд.
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