У мереживній білизні і стрипах: сексуальна учасниця "Холостяка-11" показала дуже відверті фото

Олександра Миколюк у сексуальному комплекті білизни знялася у відвертій фотосесії.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — стилістка Олександра Миколюк, знялася у гарячій студійній фотосесії і показала, що з цього вийшло, в Instagram.

Дівчина постала у фіолетовій мереживній білизні і білих панчохах на підтяжках.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Свій сексуальний лук Саша доповнила червоними лакованими рукавичками і червоними туфлями-стрипами. Волосся її було укладене в локони, а на обличчі був макіяж з акцентом на очах. В руках вона тримала біле боа.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Миколюк спокусливо позувала на камеру, демонструючи своє сексуальне тіло і комплект білизни у всій красі.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

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