На 100 кг більше краси: Тесс Голлідей повторила культовий образ Памели Андерсон

155-кілограмова модель plus-size знялася в пікантному образі секс-символа 90-х.
Тесс Голлідей знялася у відвертій фотосесії для журналу Inked Magazine. Модель plus-size перевтілилася у сексуальний і зухвалий образ Памели Андерсон з фільму 1996 року "Не називай мене крихіткою" (Памела зіграла роль Барбари Вайр — безстрашної власниці бару "Дубова голова").
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"Спасибі моїй гламурній команді, що показали мені, що дівчина з трейлерного парку може бути ким завгодно, навіть товстою Памелою Андерсон", — написала Тесс у пості до знімків.
Модель plus-size приміряла чорну спідню білизну, мінісукню і рукавички з торочкою. Свій аутфіт вона доповнила білявою перукою, насиченим макіяжем, намистом на шиї і сережками-кільцями у вухах.
На одному з кадрів модель у мереживній білизні продемонструвала пишні сідниці і татуювання на тілі.
Позувала Тесс також у бюстгальтері і лакованих лосинах з металевим поясом з кілець.
У Голлідей чудово вийшло перевтілитися у Памелу з бойовика. Модель на власному прикладі доводить, що з будь-якою зовнішністю і параметрами можна стати, ким завгодно.
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"Це для Тесс Мюнстер, яка відчайдушно хотіла потрапити на обкладинку @inkedmag, тому що це було так само круто, як якщо б ви були альтернативними або татуйованими. Ця обкладинка призначена для всіх, хто коли-небудь відчував, що вони недостатньо гарні, щоб їх бачили і цінували такими, якими вони є. Це для всіх диваків, мого співтовариства, моєї сім'ї. Залишайся вірним собі, навіть якщо це не круто або тебе неправильно зрозуміли, я обіцяю, що воно того варте", — написала під фото Голлідей.
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