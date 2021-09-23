На 100 кг більше краси: Тесс Голлідей повторила культовий образ Памели Андерсон

155-кілограмова модель plus-size знялася в пікантному образі секс-символа 90-х.

Тесс Голлідей знялася у відвертій фотосесії для журналу Inked Magazine. Модель plus-size перевтілилася у сексуальний і зухвалий образ Памели Андерсон з фільму 1996 року "Не називай мене крихіткою" (Памела зіграла роль Барбари Вайр — безстрашної власниці бару "Дубова голова").

Памела Андерсон у фільмі "Не називай мене крихіткою" / Getty Images

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"Спасибі моїй гламурній команді, що показали мені, що дівчина з трейлерного парку може бути ким завгодно, навіть товстою Памелою Андерсон", — написала Тесс у пості до знімків.

Модель plus-size приміряла чорну спідню білизну, мінісукню і рукавички з торочкою. Свій аутфіт вона доповнила білявою перукою, насиченим макіяжем, намистом на шиї і сережками-кільцями у вухах.

На одному з кадрів модель у мереживній білизні продемонструвала пишні сідниці і татуювання на тілі.

Позувала Тесс також у бюстгальтері і лакованих лосинах з металевим поясом з кілець.

У Голлідей чудово вийшло перевтілитися у Памелу з бойовика. Модель на власному прикладі доводить, що з будь-якою зовнішністю і параметрами можна стати, ким завгодно.

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"Це для Тесс Мюнстер, яка відчайдушно хотіла потрапити на обкладинку @inkedmag, тому що це було так само круто, як якщо б ви були альтернативними або татуйованими. Ця обкладинка призначена для всіх, хто коли-небудь відчував, що вони недостатньо гарні, щоб їх бачили і цінували такими, якими вони є. Це для всіх диваків, мого співтовариства, моєї сім'ї. Залишайся вірним собі, навіть якщо це не круто або тебе неправильно зрозуміли, я обіцяю, що воно того варте", — написала під фото Голлідей.

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