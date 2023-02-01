У мереживній білизні шоколадного відтінку: британська телезірка похизувалася пишними бюстом

Глоя Феррі показалася перед шанувальниками у спокусливому образі.
Зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram відверту світлину.
На ній знаменитість позує, сидячи на сходах. На Глої гарна мереживна білизна шоколадного відтінку з рюшами на стрингах. Бюстгальтер чудово підкреслив сексуальний пишний бюст жінки.
Свій пікантний лук Феррі доповнила насиченим макіяжем очей і розпущеним волоссям.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася сексуальною фігурою у прозорому комбінезоні.
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