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У мереживній білизні шоколадного відтінку: британська телезірка похизувалася пишними бюстом

У мереживній білизні шоколадного відтінку: британська телезірка похизувалася пишними бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
1 хв
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У мереживній білизні шоколадного відтінку: британська телезірка похизувалася пишними бюстом

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі показалася перед шанувальниками у спокусливому образі.

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram відверту світлину.

На ній знаменитість позує, сидячи на сходах. На Глої гарна мереживна білизна шоколадного відтінку з рюшами на стрингах. Бюстгальтер чудово підкреслив сексуальний пишний бюст жінки.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій пікантний лук Феррі доповнила насиченим макіяжем очей і розпущеним волоссям.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася сексуальною фігурою у прозорому комбінезоні.

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Дата публікації
Перегляди
423
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