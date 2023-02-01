У мереживній білизні шоколадного відтінку: британська телезірка похизувалася пишними бюстом

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram відверту світлину.

На ній знаменитість позує, сидячи на сходах. На Глої гарна мереживна білизна шоколадного відтінку з рюшами на стрингах. Бюстгальтер чудово підкреслив сексуальний пишний бюст жінки.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій пікантний лук Феррі доповнила насиченим макіяжем очей і розпущеним волоссям.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася сексуальною фігурою у прозорому комбінезоні.

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