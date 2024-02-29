У мереживній білизні та джинсах: модель Бар Рафаелі блиснула плоским животом

Дівчина знялася у рекламі ізраїльського бренду.
38-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі давно не тішила своїх шанувальників цікавими зніманнями – зараз вона займається вихованням трьох дітей, яким приділяє практично весь свій вільний час. Але, мабуть, настав час повертатися до фешн-бізнесу.
Бар стала головною зіркою промокампанії бренду спідньої білизни. Вона приміряла кілька мереживних комплектів, які поєднувала з джинсами. На обличчі моделі практично не було макіяжу, а її волосся було розпущене.
До речі, повернулася до роботи ще одна топмодель, яку ми вже давно не бачили. Нідерландська супермодель Даутцен Крус вийшла на подіум показу Chloe.
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