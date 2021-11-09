У мереживній білизні та з червоною помадою: "Холостячка" Злата Огнєвіч у сексуальному образі знялася у фотосеті

Артистка постала перед шанувальниками у дуже спокусливому луці.
Головна героїня романтичного реалітішоу " Холостячка-2 " — Злата Огнєвіч — знялася у відвертій фотосесії авторства Оксани Кирик. Найбільш пікантними знімками вона поділилася в Instagram, чим дуже потішила своїх фоловерів.
Перед об'єктивом фотокамери артистка позувала у сексуальній чорній мереживній білизні з поясом для панчох та у чорних туфлях.
Особлива увага в аутфіті Злати була закцентована на її сексуальному декольті.
Пікантний лук вона доповнила насиченим макіяжем із червоною помадою, укладанням із кучерями та лаконічними сережками.
Зірка продемонструвала свою струнку фігуру.
Позувала Огнєвіч в інтер'єрі з раритетними меблями.
На деяких світлинах вона пише червоною помадою на дзеркалі освідчення в коханні.
У руках співачка тримає червону троянду, яка асоціюється з бутоньєркою, яку Злата вручає чоловікам під час церемонії троянд на шоу "Холостячка".
Нагадаємо, у минулому восьмому випуску реалітішоу на церемонії троянд Злата постала у гарній червоній сукні з пікнатним декольте та босоніжках на підборах.
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