У мереживній білизні та з червоною помадою: "Холостячка" Злата Огнєвіч у сексуальному образі знялася у фотосеті

У мереживній білизні та з червоною помадою: "Холостячка" Злата Огнєвіч у сексуальному образі знялася у фотосеті

Артистка постала перед шанувальниками у дуже спокусливому луці.

Головна героїня романтичного реалітішоу " Холостячка-2 " — Злата Огнєвіч — знялася у відвертій фотосесії авторства Оксани Кирик. Найбільш пікантними знімками вона поділилася в Instagram, чим дуже потішила своїх фоловерів.

Перед об'єктивом фотокамери артистка позувала у сексуальній чорній мереживній білизні з поясом для панчох та у чорних туфлях.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Особлива увага в аутфіті Злати була закцентована на її сексуальному декольті.

Пікантний лук вона доповнила насиченим макіяжем із червоною помадою, укладанням із кучерями та лаконічними сережками.

Зірка продемонструвала свою струнку фігуру.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Позувала Огнєвіч в інтер'єрі з раритетними меблями.

На деяких світлинах вона пише червоною помадою на дзеркалі освідчення в коханні.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У руках співачка тримає червону троянду, яка асоціюється з бутоньєркою, яку Злата вручає чоловікам під час церемонії троянд на шоу "Холостячка".

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Нагадаємо, у минулому восьмому випуску реалітішоу на церемонії троянд Злата постала у гарній червоній сукні з пікнатним декольте та босоніжках на підборах.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання