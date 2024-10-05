У мереживній блузці і шкіряних штанях: Елізабет Герлі сходила на радіоефір

59-річна акторка знову вийшла у світ в образі з рожевим акцентом.

Елізабет Герлі завітала у Нью-Йорку на радіоефір SiriusXM Studios.

Там акторка постала у рожевій мереживній блузці з короткими рукавами-ліхтариками, під якою на ній був чорний топ. Верх Ліз скомбінувала з чорними шкіряними штанями-кльош і чорними босоніжками.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

У Герлі було укладання з локонами та насичений макіяж смокі-айс і з рожевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями з рожевим камінням.

Нагадаємо, Елізабет Герлі є пані-послом проєкту проти раку молочної залози компанії Estée Lauder від 1996 року. А рожева стрічка є символом, який використовується для інформування суспільства про проблему раку грудної залози. Тому акторка останнім часом у Нью-Йорку носить одяг рожевого кольору.

Минулого разу Ліз Герлі з'явилася у рожевій плісованій сукні довжини міді з єпископськими рукавами, пікантним декольте і розрізом спереду.

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